Gabigol esnoba Bolsonaro em comemoração da Libertadores no Rio

Atualizado em 30 out 2022, 14h51 - Publicado em 30 out 2022, 14h42

Por Gustavo Silva

A festa da chegada dos atletas do Flamengo, mais novo campeão da Copa Libertadores da América, após vitória sobre o Athletico Paranaense no sábado, 29, foi diferente: sem torcida, o time foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 30, que esteve no local depois de votar no segundo turno das eleições de 2022. Em clima animado, muitos jogadores aproveitaram a oportunidade rara para tirar selfies e interagir com o presidente. Entretanto, Gabriel Barbosa, o Gabigol, responsável pelo gol do tricampeonato do clube, ficou distanciado da interação, se reservando somente a olhar de longe o adversário de Lula (PT).

Não é a primeira vez que Gabigol não se “entrega” a interações com políticos. Em 2019, após a conquista do bicampeonato da Libertadores, o então governador do estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel, que viria a sofrer impeachment, tentou comemorar com o jogador, que ignorou o gesto do político.

Gabriel Barbosa (Gabigol) Ignorou Witzel e Bolsonaro Muita gente chama ele de nojento, mas é a inveja de não ter ele jogando no próprio time exalando https://t.co/XakRJF5WDD — Lipe🏆🏆🏆 (@lipenevx) October 30, 2022

desde 2019 eu tenho a impressão de que o Gabigol detesta o Bolsonaro e espero que eu esteja certo https://t.co/RZcueSnLB8 — Vinny, the Creator. (@csgvinicius) October 30, 2022

muito bom ver q gabigol não tá participando dessa palhaçadinha com o bolsonaro, nem fez questão de falar com ele — indzinha (@_ttdaIngrid) October 30, 2022