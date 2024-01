Fotógrafo-ambientalista faz ação para recuperação de manguezais de Maceió

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ano em que celebra o décimo aniversário do Projeto Água Vida, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila elegeu Maceió para a primeira ação socioambiental de 2024. Mário desembarca na cidade na próxima semana onde, entre os dias 16 de 20, quando, através do Projeto Água Vida, estará junto ao Nosso Mangue – negócio de impacto (iniciativa da empreendedora Mayris Nascimento que trabalha com a recuperação de manguezais) para realizar a ação Recomangue.

Devido a danos ambientais sofridos na região de manguezal, o projeto tem como objetivo desenvolver ações de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Por meio da parceria com o Nosso Mangue, serão proporcionadas experiências aos alunos da Escola Municipal Silvestre Péricles de vivenciar esse ecossistema. Durante a atividade, realizarão a coleta de resíduos sólidos no local e participarão de um plantio simbólico de mudas de mangue. “Essa ação tem o intuito de dar voz e rosto à comunidade. Pretendo captar imagens para mostrar que a vida pode e deve ser muito melhor para seus habitantes”, enfatiza o fotógrafo, que comercializa as suas fotos para levantar recursos para financiar projetos de educação e preservação ambiental e de responsabilidade social.

Ao longo de dez anos, o Projeto Água Vida desenvolveu e realizou uma série de ações em prol da preservação e educação ambiental em todas as regiões do Brasil. Entre as causas abraçadas pelo fotógrafo estão os plantios de milhares de árvores em Mariana e Brumadinho (MG), apoio aos pescadores e marisqueiras de Salvador (BA) na época do derramamento de óleo no Nordeste.