Foto de herdeiros de Gugu reunidos não condiz com clima de bastidores

No último domingo, 12, Dia das Mães, Rose Miriam di Matteo aparecia em uma foto ao lado dos filhos João Augusto, e as gêmeas Sofia e Marina. Sorridentes, eles publicaram a imagem nas redes sociais. O registro mostra João Augusto em cerimônia de conclusão do curso de Comunicação e Administração de empresas em universidade na Flórida.

A foto divulgada, entretanto, não tem nada de pacífica nos bastidores. A coluna GENTE apurou que os filhos de Gugu Liberato seguem firmes na queda de braço pela herança, sem chegar a um acordo sobre a partilha. Quando estão juntos, em casa, não tocam no assunto de dinheiro para não ter mais discussões – as últimas, antes do carnaval, foram acaloradas e aos gritos. Procurado, o advogado Nelson Willians, que representa Marina e Sofia no processo para reconhecer a divisão de bens, confirma que a briga segue nas instâncias judiciais. “Eles só brigam no tribunal. Em casa, se entendem bem. Ainda não teve decisão”.

Rose foi parceira de Gugu desde 2001, quando engravidou do apresentador. Após a morte dele, em 2019, os herdeiros travam uma batalha na justiça pelo bilionário patrimônio deixado. De um lado, Rose e as gêmeas, que a apoiam na luta para ser reconhecida como mulher de Gugu; de outro, João Augusto. Nesta história, ainda há Thiago Salvático, que diz ter mantido união estável secreta com Gugu. No testamento, ele deixou 75% do patrimônio, estimado em 1 bilhão de reais, para os três filhos, e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. A irmã do apresentador, Aparecida Liberato, foi definida como inventariante do apresentador, e está do lado de João Augusto. Tudo isso ainda está longe de chegar a um final feliz.

