Ex-vocalista do Iron Maiden morreu “sem dinheiro e sozinho”, diz jornal

O ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno, que morreu no sábado, 19, aos 66 anos, foi encontrado sem vida em casa por seus cuidadores, em um modesto apartamento de um conjunto habitacional do governo, em Salisbury, no Reino Unido, segundo uma reportagem do jornal Daily Mail. Além da saúde debilitada, ele só se locomovia em uma cadeira de rodas, o músico estaria enfrentando problemas financeiros e estava sem dinheiro após gastar todas as reservas em tratamentos médicos.

Segundo o jornal, Di’Anno recebeu apenas 50.000 libras (370.000 reais) para ceder seus direitos de royalties ao Iron Maiden.

Di’Anno gravou com a banda os álbuns Iron Maiden (1980) e Killers (1981). Ele ficou no grupo entre 1978 e 1981. O músico tinha uma relação estreita com o Brasil e tinha cidadania nacional devido a seu pai ser brasileiro. No início dos anos 2000, formou uma banda apenas com instrumentistas nacionais e, no ano passado, chegou a fazer 30 shows no país. Nos últimos anos, a saúde do músico se deteriorou rapidamente e ele foi submetido a diversas cirurgias na perna. Nenhuma delas foi bem sucedida e ele se locomovia em uma cadeira de rodas. Sem dinheiro, ele chegou a fazer uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento de saúde. No Iron Maiden, ele ajudou a alavancar a banda ao estrelato mundial, pavimentando o caminho para a entrada de Bruce Dickinson. Ele foi demitido após dois álbuns, devido ao vício em drogas, que ele revelou em entrevista a Mick Wall, em um livro biográfico do grupo. Desavenças também com o baixista Steve Harris ajudaram a sacramentar sua saída.

Em seus últimos anos de vida, ele chegou a fazer diversas cirurgias no joelho e sua perna estava muito inchada. Em 2022, por exemplo, ele fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o tratamento. A falta de mobilidade também colaborou para um isolamento involuntário. Eram os shows que faziam com que ele socializasse e, apesar de colaborarem para a piora da sua saúde física, eles faziam bem para a saúde mental.

Em 2022, quando se preparava para uma cirurgia na Croácia, os ex-colegas do Iron Maiden o procuraram para reatar a amizade. A banda anunciou que cobriria os valores restantes das cirurgias. Di’Anno passou, então, a se corresponder com frequência com Steve Harris e Bruce Dickson. Com Harris, o assunto favorito era o futebol, paixão de ambos, e o time West Ham. No Brasil, ele dizia torcer para o Corinthians.

