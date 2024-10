Morre ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno, aos 66 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor e ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno, morreu neste sábado, 19, aos 66 anos. Di’Anno gravou com a banda os álbuns Iron Maiden (1980) e Killers (1981). Ele ficou no grupo entre 1978 e 1981. O músico tinha uma relação estreita com o Brasil e tinha cidadania nacional devido seu pai ser brasileiro. No início dos anos 2000, formou uma banda apenas com instrumentistas nacionais e no ano passado, chegou a fazer 30 shows no país. Nos últimos anos, a saúde do músico se deteriorou rapidamente e ele foi submetido a diversas cirurgias na perna. Nenhuma delas foi bem sucedida e ele se locomovia em uma cadeira de rodas. Sem dinheiro, ele chegou a fazer uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento de saúde.

Nascido em 17 de maio de 1958 em Chingford, Londres, na Inglaterra, Paul Andrews tinha cidadania britânica e brasileira. Ele chegou a morar em São Paulo e tem duas filhas brasileiras. Antes de entrar no Iron Maiden, ele trabalhou como açougueiro e cozinheiro. No Iron Maiden, ele ajudou a alavancar a banda ao estrelato mundial, pavimentando o caminho para a entrada de Bruce Dickinson. Ele foi demitido após dois álbuns, devido ao vício em drogas, que ele revelou em entrevista a Mick Wall, em um livro biográfico do grupo. Desavenças também com o baixista Steve Harris ajudaram a sacramentar sua saída.

Em seus últimos anos de vida, ele chegou a fazer diversas cirurgias no joelho e sua perna estava muito inchada. Em 2022, por exemplo, ele fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o tratamento. A falta de mobilidade também colaborou para um isolamento involuntário. Eram os shows que faziam com que ele socializasse e, apesar de colaborarem para a piora da sua saúde física, eles faziam bem para a saúde mental.

Em 2022, quando se preparava para uma cirurgia na Croácia, os ex-colegas do Iron Maiden o procuraram para reatar a amizade. A banda anunciou que cobriria os valores restantes das cirurgias. Di’Anno passou, então a se corresponder com frequência com Steve Harris e Bruce Dickson. Com Harris o assunto favorito era o futebol, paixão de ambos, e o time West Ham. No Brasil, ele dizia torcer para o Corinthians.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial