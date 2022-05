O dramático retorno aos palcos do primeiro vocalista do Iron Maiden

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O primeiro vocalista do Iron Maiden, o britânico Paul Di’Anno, de 64 anos (que cantou na banda entre 1977 e 1981), fez um dramático retorno aos palcos neste sábado, 21, em Zagreb, na Croácia, onde ele está residindo para fazer tratamentos de saúde. O cantor subiu ao palco em uma cadeira de rodas, no festival Bikers Beer Factory, e a entrada foi grátis. Por causa dos problemas de saúde, Di’Anno não fazia shows há sete anos. A apresentação foi gravada para ser incluída em um documentário sobre a vida do músico. No dia seguinte, o Iron Maiden, sua ex banda, coincidentemente iniciou sua nova turnê internacional também em Zagreb. O baixista Steve Harris convidou Paul Di’Anno para assistir e o cantor se encontrou com os integrantes nos bastidores do show.

Paul Di’Anno sofreu diversas fraturas no joelho em decorrência de quedas de moto. Com o passar do tempo – e sem o tratamento adequado – os problemas foram piorando. O músico, que vendeu alguns anos atrás os direitos autorais dos primeiros álbuns do Iron Maiden por 50.000 dólares, hoje enfrenta dificuldades financeiras e tem feito vaquinhas na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento.

O cantor está numa cadeira de rodas há seis anos, mas já vinha sentindo dores no joelho desde 2008. Uma operação que deveria ter ocorrido em 2015 foi adiada porque ele descobriu outros problemas de saúde que impossibilitavam a cirurgia, como osteoporose, sepse (um tipo de infecção grave que quase o matou) e MRSA (bactéria resistente aos antibióticos). Em 2016, ele retirou um abcesso do pulmão e em 2018 cancelou uma turnê no Brasil após ter sido internado com o risco de amputar as pernas – o que não ocorreu, felizmente.

Paul Di’Anno é bastante querido pelos fãs brasileiros. O músico fez vários shows pelo país nos últimos anos. Em 2008, ele foi uma das atrações da Virada Cultural, em São Paulo. Em 2013, mesmo com dores, fez uma extensa turnê com apresentações em Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Além de um show no Rock In Rio junto com a banda Kiara Rocks.