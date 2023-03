Ex-vocalista do Iron Maiden sofre ataque cardíaco e é internado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Blaze Bayley, ex-vocalista do Iron Maiden, que cantou na banda entre 1994 e 1999, sofreu um infarto no sábado, 25, e foi internado às pressas. O músico, que está em turnê solo de seu mais recente álbum War Within Me, lançado em 2021, está em estado estável, mas precisou adiar os próximos shows. O Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal da história, já teve vários vocalistas em seus quase 50 anos de história. Infelizmente, outros dois deles, Paul Di’Anno e Bruce Dickinson também já sofreram infortúnios nos últimos anos com graves problemas de saúde.

Por meio de um comunicado oficial, a equipe de Bayley informou que ele está internado em estado estável e que os shows marcados para março e abril na Europa seriam adiados. “Lamentamos por anunciar que Blaze sofreu um infarto em casa ontem à noite e agora está no hospital em condição estável, aguardando notícias de uma nova cirurgia / tratamento. Ele está de bom humor considerando as circunstâncias, mas totalmente desapontado por ter que adiar os shows de março e abril”, disse o comunicado.

O cantor Paul Di’Anno, vocalista original do Iron Maiden, que fez parte da banda entre 1977 e 1981, enfrenta complicações da diabetes. Atualmente, ele se locomove por meio de cadeiras de rodas. O artista, que não tem assistência médica adequada, já chegou a pedir ajuda publicamente para se tratar. No início deste ano, ele fez 31 shows no Brasil, mas em cadeira de rodas.

O atual vocalista, Bruce Dickinson, foi diagnosticado com câncer na garganta há alguns anos, com tumores na língua e no pescoço. Ele ficou afastado por algum tempo para se tratar, mas após sessões de radioterapia e quimioterapia, conseguiu se curar e voltou a cantar.