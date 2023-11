Fórum discute cultura do cuidado no envelhecimento ativo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A partir desta terça-feira, 28, ao longo de três dias, acontece no auditório do IAMSPE, em São Paulo, o Fórum Internacional de Longevidade, evento que há dez anos faz parte do calendário dos que trabalham para a pessoa idosa no Brasil. A cada ano, especialistas de diferentes partes do mundo se reúnem para discutir questões cruciais relacionadas ao envelhecimento ativo e saudável, passando por temas como saúde, moradia, emprego, aprendizado ao longo da vida, participação social, segurança, entre outros.

Em 2023, o tema escolhido é “Desenvolvendo uma Cultura do Cuidado”, explorando elementos para uma vida longeva. “Vamos abraçar no Fórum uma concepção bem ampla: o que fazer para chegar bem aos cem, da infância à tal da ‘velhice’, cuida de si, de quem você quer bem, cuidar do planeta Terra, sempre com atenção às questões de gênero e da cultura local, neste país tão vasto”, diz Alexandre Kalache, pioneiro no estudo do envelhecimento populacional, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR), que integra a Aliança Global de International Longevity Centres (ILC Global Alliance), composta por centros instituídos em 16 países, como organizações que promovem o debate e propõem o tipo de política necessária para a área de envelhecimento. As inscrições para o Fórum Internacional de Longevidade podem ser feitas pelo site do ILC-BR.