Flávio Dino explica a ‘confusão’ com o nome de Beyoncé

Na manhã desta sexta-feira, 13, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino estava fazendo um pronunciamento sobre as manifestações antidemocráticas após as eleições de 2022, quando falou uma frase com dupla interpretação: “Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C”, afirmou. O detalhe é a pronúncia “A, B ou C”, que é semelhante ao nome da diva pop Beyoncé. No Twitter, internautas não perdoaram a chance de brincar com a situação. Com a repercussão, Dino usou seu perfil na rede social para comentar a confusão. “Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos”, disse, bem-humorado.