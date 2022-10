Final de ‘Pantanal’ coloca novela no topo de temas comentados do Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Emoção pura. Assim foi o final de Pantanal, na TV Globo, na noite desta sexta-feira, 7. O púbico vibrou acompanhando pelas redes sociais o desfecho da história que, na versão original escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1990, foi exibida pela TV Manchete. No remake de seu neto, Bruno Luperi, o sucesso se repetiu em grande escala – e com a extensão das mídias digitais. Muitos telespectadores-internautas exaltaram a fotografia da produção, digna de prêmios internacionais. Outros lamentaram o desfecho (belíssimo, por sinal), já deixando saudade da trama de Zé Leôncio, Juma Marruá, entre tantos personagens icônicos da teledramaturgia nacional. O assunto ficou entre os mais comentados no Topic Trends do Twitter mundial.

A fotografia dessa novela é algo incontestável #pantanal pic.twitter.com/d90MSXpV5Q — Allyson Maciel (@allmaciel) October 8, 2022

“think i'll miss you forever… like the stars miss the sun in the morning sky” 💔 #Pantanal pic.twitter.com/Yq1N2eym1l — bella (@forflagui) October 8, 2022