Filho de Rita Lee faz homenagem emocionante no Dia das Mães

Filho de Rita Lee, João Lee fez uma homenagem à mãe no último domingo, 14, menos de uma semana após a morte da cantora. Nas imagens, Rita aparece falando sobre o desafio de educar os filhos. “Muitas vezes vocês acharam que eu poderia estar sendo contra vocês”, diz, se justificando. “Mas não foi, tem o lado chato de mãe, de pai, que é dar educação”, completou.

João escreveu um longo texto revelando que voltou a morar com a mãe e o pai, Roberto de Carvalho, quando ela foi diagnosticada com câncer. “Faz pouco mais de dois anos que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Quando minha mãe descobriu um tumor no pulmão, eu decidi voltar a morar com meus pais… Foram rotinas novas e situações difíceis, que nenhum filho sonha viver com sua mãe. Mas também vivi muitos momentos especiais. Um dos momentos que guardarei no meu coração para sempre foi quando, toda noite, colocava minha mãe para dormir… Perdi a conta de quantas vezes falei que a amava nesses últimos anos. Continuei falando até seu último suspiro. Queria poder falar mais um monte de vezes hoje.”

