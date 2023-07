Filha de Robert De Niro revela causa da morte do neto do ator

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Drena, filha de Robert De Niro, revelou o que causou a morte de seu filho Leandro no último domingo, 2. Ela respondeu a um comentário de um fã nas redes sociais, nesta quarta-feira, 5, que questionou como Leandro faleceu. “Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil que eles sabiam que estavam misturados, mas ainda assim as vendeu para ele. Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre”, respondeu. A droga é aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico. Um contato das autoridades no caso confirmou ao site TMZ que a morte do neto do ator está sendo investigada como overdose.

