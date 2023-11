Filha de Gloria Pires revela jeito peculiar de assistir a ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anttónia, 31 anos, Ana, 23 e Bento, 19, filhos de Gloria Pires e Orlando Morais assistem à mãe em Terra e Paixão. Mas não de uma forma, digamos, tradicional. A mais velha do trio revelou à coluna como tem acompanhado a novela das 21h. “Assisto muito pelo Tik Tok, só os cortes. Porque eu não sou uma pessoa que assiste a novelas. Meu pai assisti tudo, todos os dias. Eu não. Eu só gosto de ver as cenas dela. E tudo que eu vejo é fora da curva”, disse Anttònia, assim mesmo, com essa nova grafia no nome. É que ela vive uma nova fase da carreira mais voltada para o pop, por isso adotou as letras duplicadas… Então tá! Sobre o tour pelas casas da família, em particular a de Brasília, a cantora diz que se assustou com a repercussão. “A gente recebe bastante convidado. Eu nunca estive lá quando tem pessoas importantes. Mas a gente tem muitos amigos do meio. Margareth [ministra da Cultura] é amiga da família, antes de ser ministra. Ela é maravilhosa”.

Aliás, falando em Gloria, ela integra o grupo de artistas e personalidades considerados imortais, que tomou posse nesta terça-feira, 14, na Academia Brasileira de Cultura (ABC).