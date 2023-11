Daniela Mercury ganha ‘ajudinha’ de Malu Verçosa em posse no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Academia Brasileira de Cultura (ABC) empossou na noite desta terça-feira, 14, um grupo de artistas e personalidades considerados agora “imortais” – tal como é chamado quem ganha a eleição na centenária ABL, a Academia de Letras. São elas: as cantoras Daniela Mercury, Liniker, Alcione, as atrizes Gloria Pires, Vanessa Giácomo, Beth Goulart, Luana Xavier, a ministra da Cultura Margareth Menezes, a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, a ambientalista Juma Xipaia e a escritora Conceição Evaristo. O evento aconteceu na Fundação Cesgranrio, no Rio Comprido, zona norte do Rio.

Daniela Mercury, 58, que completou 40 anos de carreira, comemorou a posse junto da esposa Malu Verçosa, 47, que no evento deu uma ajudinha como fotógrafa. “Hoje a nossa fotografia não conseguiu vir. Mas acompanho a trajetória dela diariamente há 11 anos e sei que ela é mais grandiosa do que a gente consegue ver”, disse Malu, que estava na cerimônia com um equipamento de luz para as fotos.

Antes de ocupar a cadeira 24, que pertencia a Gonzaguinha, Daniela falou à coluna sobre a diversidade do novo grupo de imortais. “Somos todos artistas pops, populares. A gente está aqui ampliando o universo de artistas. É um ato de resistência estarmos aqui. Porque quando o povo nos vê, sabe que está sendo representado. É importante todas as fisionomias, povos de todos os lugares”. E no momento da cerimônia dedicou sua posse a Malu. “Quero dedicar esse momento à minha mulher, Malu Verçosa Melo, e aos meus cinco filhos”, disse, em referência a Giovana Póvoas, Gabriel Póvoas, Ana Isabel, Ana Alice e Márcia. Os dois mais velhos são do casamento com Zalther Póvoas, de quem se separou há mais de 25 anos. Já as meninas foram adotadas por ela e a atual esposa.