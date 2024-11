Filha de Biden se descuida e revela detalhe do pai em hotel no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Brasil para reunião do G20 e completando 82 anos nesta quarta-feira, 20, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está hospedado no Hotel Hilton, na Zona Sul do Rio, acompanhado da filha, Ashley Biden e da neta. Recentemente, ele foi fotografado pela herdeira num momento relax na suíte presidencial. Na legenda da imagem, compartilhada na terça-feira, 19, Ashley brinca com a reunião de família e escreve: “The G(20) Unit”, (Unidade G20, em tradução direta), porém alguns detalhes chamam atenção.

A suíte de 157 metros quadrados, sala de estar e de jantar, com vista para a praia de Copacabana, está totalmente fechada, sem nenhum espaço das janelas sem cobertura. Biden segura um tablet e na televisão ao fundo é possível ver que o sistema da Casa Branca está logado. Além disso, uma cortina preta cobre o acesso a outro cômodo, que tem mais janelas em vidro. O tecido mantém a privacidade da família e impede que qualquer tipo de reflexo possa ser visto pelas janelas. Ou seja, sem vista para o mar.