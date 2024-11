Família de Joe Biden faz turismo no Rio em meio ao G20; saiba roteiro

Giro VEJA - terça, 19 de novembro

O plano de golpe que previa matar Lula, Alckmin e Moraes em 2022

A Polícia Federal realizou uma operação para prender quatro militares do Exército e um agente da PF suspeitos de planejarem um golpe de Estado e um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Logo após a eleição de Lula, os militares começaram a monitorar as autoridades e, segundo a investigação, uma das ideias era matá-los por envenenamento. A trama denominada Punhal Verde Amarelo e o último dia da cúpula do G20 são destaques do Giro VEJA.