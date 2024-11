G20: Biden se espanta com Cristo Redentor nas alturas em recepção de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a recepção dos líderes mundiais no G20 na manhã desta segunda-feira, 18, no Museu de Arte Moderna (MAM), o presidente Lula (PT) apresentou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um painel com a paisagem aérea do Rio de Janeiro. Ao voltarem para as fotos no tapete vermelho, Biden continuou a elogiar a cidade e pediu que Lula virasse mais uma vez ao painel, quando lhe apontou o Cristo Redentor. O americano ficou impressionado pelo tamanho da estátua sobre as montanhas.