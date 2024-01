Fernanda Torres revê sua antiga fala contra ‘crente ingênuo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entrevistada do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 8, Fernanda Torres relembrou uma antiga participação no mesmo programa, na qual afirmava ter preconceito “contra crente”. Na época, ao ser questionada sobre preconceitos, ela respondeu: “Contra crente. Crente ingênuo, que acredita no bem, no mal. Eu tenho pena de quem é crente na vida, porque vai apanhar muito”. Ao revisar sua fala, a atriz discorda daquela colocação dada em 1997. “Jamais repetiria isso hoje. Os evangélicos ocuparam um lugar que o estado não ocupou. Eu acho triste que demonizam as religiões de matriz africana, acho triste isso no Brasil. Eu lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista”.