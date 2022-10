Fernanda Montenegro sofre ataques bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2022, 16h54 - Publicado em 11 out 2022, 16h32

Por Valmir Moratelli Atualizado em 11 out 2022, 16h54 - Publicado em 11 out 2022, 16h32

Desde que Fernanda Montenegro, 92 anos, declarou que votaria em Lula (PT), diversos bolsonaristas entraram em seu perfil no Instagram para xingá-la. No primeiro turno, ela contou seu voto com exclusividade para a coluna. Para o segundo turno, fez um vídeo em que diz: “Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula”. O gesto da grande dama do teatro e da TV, até hoje a única brasileira indicada ao Oscar e uma unanimidade nacional entre os que defendem a cultura, caiu como uma bomba entre os governistas, que não admitem críticas.