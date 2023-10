Faustão coloca objetos pessoais em leilão; saiba valor

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 18 out 2023, 10h10 - Publicado em 18 out 2023, 10h01

Desapegando de alguns itens do seu acervo pessoal, Fausto Silva doou um trio de relógios e uma caneta assinada por ele para a segunda edição do Jantar Alimentando o Bem, evento com leilão beneficente que tem objetivo de arrecadar fundos para a ONG de mesmo nome. O evento acontece nesta quarta-feira, 18, em São Paulo, e será organizado pela Emar, empresa de joalheria nacional. A coluna soube que o conjunto de peças do apresentar faz parte dos destaques da noite, com lance inicial de 12.000 reais. A expectativa é arrecadar 2 milhões de reais em convites e lances do leilão.

