Faustão, a personalidade do ano: da saída da TV à luta pela vida

Fim do programa na televisão, queixas de funcionários, sucessão do filho, problemas de saúde, internação às pressas e um transplante de coração. Seja pelos motivos pessoais ou por motivos profissionais, este ano foi agitadíssimo para Faustão, de 73 anos – tudo noticiado pela coluna. Por isso mesmo o apresentador foi escolhido Personalidade GENTE do ano (em 2022 a escolhida foi Anitta). Recorde as principais notícias sobre o apresentador em 2023, mês a mês:

JANEIRO – O ano começa com rumores de que Faustão deixaria a Band. A emissora, entretanto, tratou logo de confirmá-lo como atração diária na sua programação.

FEVEREIRO – Fim de uma era. Seu mais longevo quadro estava saindo do ar. As Videocassetadas já não rendiam a Faustão a audiência de outrora. A decisão de deixá-las de lado pegou seu público, ainda que escasso, de surpresa.

MARÇO – Na reestreia do Faustão na Band, afastando as crises até então visíveis na emissora, houve a participação de seis grandes marcas patrocinadores – Atacadão, Bradesco, Harald, Kia, Kitano e Magazine Luiza. Tudo parecia que enfim se acalmaria.

ABRIL – A audiência do programa não decola e surgem mais uma vez rumores, assim como os de 2022, de que o apresentador não conseguiria manter o programa diário. Demissões estavam em vista de ocorrer. O clima nos bastidores ficou ainda mais tenso.

MAIO – Surpresa geral: foi anunciado que ele deixaria seu programa na Band. A coluna enumerou as quatro maiores reclamações do apresentador em sua passagem pela emissora: 1. Salário mais baixo que o da Globo; 2. A obrigação de ter que fazer programa diário; 3. A dispensa das bailarinas do palco e sucessivos enxugamentos da estrutura da equipe; 4. A dificuldade de levar artistas de peso para o programa.

JUNHO – Em entrevista exclusiva à coluna, o diretor Alberto Luchetti, que trabalhou com Faustão no Domingão do Faustão, da TV Globo, acusou o comunicador de assédio moral. “O assédio moral dele era o seguinte: tinha o costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa em particular. Criticava o trabalho em rede nacional”. Após a repercussão da entrevista, mais depoimentos foram recolhidos sobre o clima dos bastidores. Pessoas da equipe do Faustão na Band reforçaram que o assédio era recorrente também na emissora paulista. Ele não quis se pronunciar a respeito.

JULHO – Relatos de funcionários e ex-funcionários deram conta de que o filho João Guilherme, às vezes, comprava algumas brigas com o pai nos bastidores do programa na Band, quando dividiam o mesmo palco. João assumiu o auditório para cumprir os acordos comerciais previamente estabelecidos. Fora da TV, Fausto voltou à Band para participar do encerramento em definitivo do programa que comandou durante um ano e meio. Dias depois, foi anunciado um novo programa para o horário, tendo como apresentadores Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. Zeca, inclusive, era desafeto de Faustão desde os tempos de TV Globo.

AGOSTO – O apresentador foi internado em São Paulo devido a uma insuficiência cardíaca. Após 16 dias no hospital, foi noticiado que o apresentador precisaria passar por um transplante cardíaco e estava na fila do SUS. Ele foi operado no domingo, 27 de agosto, e o coração recebido partiu de um doador de Santos, no litoral de São Paulo.

SETEMBRO – Ainda se restabelecendo da cirurgia, o apresentador recebeu o carinho de diversas personalidades, que lhe desejaram boa recuperação. “Eu desejo ao Faustão que viva mais 100 anos e, quem sabe, talvez esse coração seja corintiano. Que Deus te abençoe e você se recupere logo”, disse o presidente Lula (PT). No mesmo mês, Luciana Cardoso, mulher de Faustão, foi a Brasília se reunir com políticos para pedir melhores condições nos transplantes, além de defender o Projeto de Lei 1774/2023, que visa à chamada “doação presumida”, que todos se tornem doadores de órgãos, exceto quem se manifestar contra. No dia 20 do mesmo mês, ele voltou a ser internado por problemas no pós-operatório, mas deixou o hospital dias depois.

OUTUBRO – Após a Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck, que trouxe duelo entre João Augusto, filho de Gugu Liberato, e João Guilherme, filho de Faustão, Luciano Huck fez uma homenagem aos dois apresentadores, falando da importância que eles tiveram para a TV. No final do mês, Fausto doou um trio de relógios e uma caneta assinada por ele para a segunda edição do Jantar Alimentando o Bem, evento com leilão beneficente que tinha objetivo de arrecadar fundos para a ONG de mesmo nome em São Paulo. O Programa do João estrearia na Band, mantendo legado do seu pai, quem apareceu de surpresa por vídeo, para lhe desejar boa sorte na empreitada. “Espero que o público tenha a paciência que teve comigo ao longo desses anos. Sou muito agradecido, seja o coração novo ou antigo”.

NOVEMBRO – Apesar de ter saído da TV, o apresentador continua atuando nos bastidores. João Guilherme revelou nas redes sociais que recebe conselhos do em relação ao seu trabalho.“Ele é bastante crítico nessa questão, está sempre ali assistindo ao programa, fala o que acha. Bate nas mesmas teclas. A gente tem divergência em algumas coisas, mas normalmente ele está certo”.

