Fátima Bernardes comenta rumores de insatisfação com a Globo

Estreante no comando do The Voice Brasil, Fátima Bernardes, 60, tem a missão de dar um gás ao desgastado programa em sua 11ª edição. Tão imersa na tarefa que está, matriculou-se em aulas de canto, mas não para soltar a voz. “É só para ganhar desenvoltura no assunto”, esclarece ela, que refuta a maré de fofocas de que estaria insatisfeita com a Globo e cogitando se aposentar. “Por mais que me canse de uma coisa, posso explorar outra”, garante a apresentadora, que no vaivém da ponte aérea Rio-Brasília, para dar pitacos na decoração do apartamento do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, acabou por pegar Covid-19. “Sorte que já tinha material gravado”, diz, sem desafinar.

Publicado em VEJA de 23 de novembro de 2022, edição nº 2816