Fãs resgatam vídeo antigo em que Xuxa exalta “minoria loira” do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diante de toda a repercussão de Xuxa, o Documentário, alguns momentos polêmicos da apresentadora são resgatados pelos fãs. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Xuxa exalta uma “minoria loira” do Brasil e fala sobre a visão do país no exterior. O trecho em questão é de 1992, enquanto ela apresentava o Criança Esperança na TV Globo. A gravação mostra um desabafo de Xuxa que, chorando, falou sobre a forma que os estrangeiros veem as diferentes cores de pele dos brasileiros.

“Mas hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul… As pessoas lá de fora, que acham que só existem mulata e negros nesse país, sabem hoje que também existem loiros. Mas aqui têm muitos loiros como nós, gaúchos”, diz Xuxa que é natural de Santa Rosa, no RS.

Siga