Fantástico faz de Larissa Manoela seu novo ‘Mister M’

Nos idos dos anos 2000, um mágico mascarado, apresentado pela voz misteriosa de Cid Moreira, era figura certa no Fantástico, ao relevar famosos truques de mágica. Era o trunfo da emissora para segurar a audiência no domingo à noite. Agora Larissa Manoela é comparada ao Mister M, por fazer “mágica” em dois domingos seguidos com a audiência do dominical da TV Globo. A cada print novo revelado por ela, na briga que se tornou público com os seus pais, o público congela diante da TV. A pergunta é: Que nova revelação ela prepara para o próximo domingo? Mistério…