Fantasia de Paolla Oliveira continua sendo motivo de estresse

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No primeiro desfile da Grande Rio no úiltimo domingo, 19, a atriz Paolla Oliveira não hesitou em demonstrar seu incômodo com a sua fantasia de rainha de bateria. Em vídeo feito por VEJA, ela aparece alterando o tom de voz com uma de suas assistentes enquanto mexia incomodada em algumas partes do figurino.

A escola, sexta colocada, foi a primeira a entrar na avenida neste sábado, e parece que a fantasia continua sendo motivo de estresse. Paola chegou atrasada na avenida acompanhada pela mesma assistente do útimo desfile. Incomodada com o atraso, ela corria para a pista enquanto a funcionária dava os últimos retoques na fantasia.

Continua após a publicidade