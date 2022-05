Famoso point da esquerda no Rio, bar do Omar sofre ataques… da esquerda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da perseguição ao restaurante de Paola Carossella, em São Paulo, o bar do Omar é a bola da vez no Rio de Janeiro. Se o Arturito, da chef argentina, vem sofrendo ataques virtuais após ela se posicionar contra o governo Bolsonaro (PL), o famoso point da esquerda carioca passou a sofrer ataques da própria esquerda.

Explica-se: Uma turma que se diz da esquerda mais radical passou a atacar o Omar Peres, dono do bar, dizendo que ele é herdeiro e que o estabelecimento é “de esquerdista Zona Sul”. Ele foi ao Twitter argumentar: “O Bar do Omar começou há 22 anos na Rua João Cardoso, aqui do lado, pois a gente não aguentava mais sentir medo de perder nosso pai no trabalho sendo vigilante de banco. Aos trancos e barrancos trabalhamos apenas eu, meu pai, minha mãe e minha irmã até quatro anos atrás”.

Omar esteve no casamento de Lula e Janja, na quarta-feira, 18. Entre os frequentadores do famoso point carioca, o cantor Chico Buarque, o deputado Federal Marcelo Freixo (PSB) e até José Dirceu. Entre uma cerveja e outra, o papo que mais se ouve, claro, é sobre política e organização social. O bar, colado ao Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo, é decorado com a placa de “Rua Marielle Franco” e adesivos de foices e martelos.

