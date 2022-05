Restaurante de Paola Carosella cai em avaliação após crítica a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Arturito, o restaurante da argentina Paola Carosella em Pinheiros, São Paulo, teve a nota no Google despencada – das habituais cinco estrelas para mísera nota de 1,7.

Tudo por causa de um posicionamento da chef contrária ao governo Bolsonaro. “Eu acho que ficou muito claro que (Bolsonaro) não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe”, disse a ex-jurada do programa Masterchef Brasil.

Nos últimos dias, uma enxurrada de comentários negativos passou a dominar a página de avaliação do estabelecimento, em detrimento aos comentários elogiosos que sempre fizeram parte do local. Ainda assim, a fila para reservas do Arturito continua em alta. Se virtualmente ele não anda fazendo sucesso, ao vivo a procura segue aquecida. O que é mais do que merecido. O Arturito tem uma estrela Michelin – a principal honraria que um restaurante pode ganhar. O guia Michelin premia os melhores restaurantes do mundo.