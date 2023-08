Família real remove título de ‘Sua Alteza Real’ de príncipe Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Embora o duque e a duquesa de Sussex tenham mantido seus títulos de “HRH” (abreviação do termo Sua Alteza Real, em português) depois de deixarem de ser membros da família real, eles não os usam mais. A página do príncipe Harry no site da família real acaba de ser atualizada para remover as referências ao título, que ainda era usado, por exemplo, na biografia que ele lançou recentemente.

O título agora foi substituído por “duque” ou “duque de Sussex”, embora ele não tenha recebido o ducado de sua avó, a rainha Elizabeth, até seu casamento em maio de 2018 com Megan Markle. O site da família real não foi totalmente atualizado após a morte da rainha Elizabeth. Tanto que ela ainda é chamada de monarca atual, o rei Charles de “príncipe de Gales” e a rainha Camilla de “duquesa da Cornualha”. O Palácio de Buckingham disse em um comunicado divulgado pelo Express: “O site da Família Real contém mais de cinco mil páginas de informações sobre a vida e obra da Família Real. Após a morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, o conteúdo é revisitado e atualizado periodicamente. Alguns conteúdos podem estar desatualizados até que este processo seja concluído”.

Siga