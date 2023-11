Falta de energia em Paraty deixa Flip às escuras; veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Falta de energia na tarde desta quinta-feira, 23, em Paraty, cidade no sul fluminense, prejudica programação da 21ª Flip. A queda de energia em toda a cidade deixou as ruas escuras, os bares lotados e os restaurantes à luz de velas. O calçamento histórico feito de pedras é um desafio a mais para as pessoas que lotam a cidade. Os vendedores de doces e barraquinhas ambulantes providenciaram luz de LED para não perderem a oportunidade de venda na melhor época do ano do local, quando mais de 40 mil pessoas são recebidas no município. Segundo a organização do evento informou à coluna, a programação oficial segue acontecendo nas tendas de debates, isso porque os geradores foram acionados. Em contrapartida, todo o restante, o que se vê é um imenso breu. Uma pena, já que a Flip vinha acontecendo sem grandes sobressaltos. Veja o vídeo exclusivo da coluna sobre a situação da cidade.