Fábio Porchat fala de ‘triste repercussão’ ao revelar que não quer ser pai

Fábio Porchat, 39 anos, está dividido em projetos no teatro, TV e cinema. Ele apresenta o Que História é Essa no GNT às quartas-feiras, com histórias de famosos e anônimos. Também atua na peça Histórias do Porchat, em São Paulo, sobre suas próprias histórias de viagens. Como se não bastasse, é roteirista e ator no filme de comédia romântica, Evidências, baseado na famosa música sertaneja campeã de qualquer karaokê. Ele conversou com a coluna sobre os projetos e a recente repercussão sobre o fim do casamento por não querer ser pai.

Em Histórias do Porchat, você conta situações de inúmeras viagens pelo mundo. Qual é a mais inusitada? As histórias engraçadas são aquelas que dão errado, né? Comi um bolinho de maconha na Holanda com a minha ex-mulher e ela ficou muito louca, aí eu conto todo esse momento dela doida e eu do lado dela. Teve uma massagem cinerótica na Índia que eu fiz com óleo, seis litros de óleo e o rapaz pegando na minha virilha. São histórias muito desesperadoras (risos).

Em breve vai começar uma nova temporada de Que História É Essa?. Como manter o programa na mesma temperatura? Recebo todas as histórias antes, a produção apura as histórias dos anônimos e dos famosos. E depois a gente escolhe aquela que vai ser divertida ou maluca. Temos várias pessoas confirmadas: Anitta, Luiza Souza, Cláudia Abreu, muita gente legal. O legal desse programa é que não se repete. Você até repete a pessoa, mas não repete a história.

Faz parte do humor incomodar as pessoas? O humor tem que fazer rir. Às vezes pode ser jogando uma luz sobre determinado assunto. Às vezes pode ser fazendo o povo esquecer de determinado assunto, justamente para livrar nossa cabeça dos problemas. Às vezes o humor incomoda mesmo.

Você descobriu na terapia que não queria ter filhos? Comecei a fazer terapia ano passado, já fiz, parei, fiz, parei… Mas já venho falando do meu medo de ter filho desde sempre. Há muito tempo, até no Papo de Segunda, era assunto recorrente entre os amigos. Era uma coisa que estava na minha cabeça e, no ano passado, só levei a sério mesmo.

Como se sente com toda a repercussão? Está sendo triste, mas ao mesmo tempo bom. Eu tenho recebido muitas mensagens bonitas de gente falando: ‘Estou passando por essa mesma situação’. Mulheres e homens falando. E muita gente que não quis ter filhos, já mais velho, vem falar comigo: ‘Fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu não tenho filho e sou feliz’. No fim das contas é uma situação pessoal, vida que segue.

Além da peça e do programa, o que mais vem por aí? Em abril rodo um filme, chamado Evidências, em que faço com ator, e também sou um dos roteiristas. É baseado na música Evidências, mas vai ser uma comédia romântica. Aí sim vai ser puxado, eu vou gravar em Campinas, faço o programa às quartas-feiras no Rio e final de semana tem a peça em São Paulo.