Exclusivo: a promessa de Neguinho a Lula para refazer sua amizade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neguinho da Beija-Flor enfim restabeleceu a amizade com o ex-presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 6, após ambos se afastarem. As brigam foram motivadas por um samba que ele gravou falando mal de Lula. Agora tudo parece novamente em paz entre eles. No encontro na quadra da Unidos da Tijuca, no centro do Rio, Neguinho contou à coluna que está preparando um samba a favor do petista.

“É a primeira vez que eu o reencontro desde que rompemos há uns anos. Ele ficou bem chateado porque fiz um samba falando mal dele na época que foi preso. Vacilei, me deixei enganar. Mas conversamos e selamos a paz. Ele sabe o quanto me arrependi. Já prometi a ele que estou fazendo um novo samba, dessa vez ele vai gostar. Aliás, já está quase pronto. Um samba da redenção!”, contou a VEJA.