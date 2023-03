Ex-namorada de Tiger Woods quer anular acordo de confidencialidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-namorada de Tiger Woods, 47, Erica Herman, 38, está tentando anular legalmente um acordo de confidencialidade que assinou em agosto de 2017, quando começou a se relacionar com o jogador de golfe, para que não fosse falado publicamente nada a respeito do casal. Ela cita uma lei dos Estados Unidos que permite anulação em casos de agressão sexual, ainda que não seja este o motivo do rompimento. Segundo a denúncia, antecipada pela revista People, os documentos afirmam que Woods e Herman “tiveram um longo relacionamento” profissional e pessoal. E que ela “não tem certeza de quais outras informações sobre sua própria vida pode discutir ou com quem”. Erica não fez nenhuma acusação contra Woods, de acordo com o relatório. Ela quer apenas o direito de se pronunciar sobre o ex.