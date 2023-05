Ex-funcionário de Danilo Gentili critica humorista: ‘Nojo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O roteirista Victor Camejo se revoltou ao ser exposto e criticado por Danilo Gentili. Após expor seu posicionamento contra Leo Lins nas redes sociais, o ex-contratado do The Noite foi criticado pelo apresentador durante uma live. Em suma, Victor foi acusado de ter apoiado uma suposta censura.

“Você chegou aqui em São Paulo, pediu emprego, eu te dei emprego”, apontou Danilo Gentili. Foi então que Victor se revoltou e expôs o ex-patrão em um vídeo no Youtube. “O que aconteceu foi que você estava precisando de um comediante na equipe, me viu e quis me contratar. E ainda se eu tivesse ido pedir emprego, Danilo? Você é meu dono agora? Eu tenho que abaixar a cabeça, concordar com tudo? Inclusive, Danilo, do tempo que eu trabalhei contigo, eu só tenho hoje nojo e vergonha. Das coisas que eu tive que escrever ali, das coisas que eu vi acontecendo ali. Eu me arrependo muito de não ter saído antes”, disparou o roteirista.

Siga