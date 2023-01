Ex e atual de Gabriel Medina estarão juntas no carnaval do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Yasmin Brunet, ex do surfista Gabriel Medina, e Gabriela Versiani, sua atual affair, vão desfilar na mesma escola de samba neste carnaval. Ambas foram confirmadas como musas da Grande Rio, que tentará o bicampeonato. Anunciada há uma semana no cargo, Versiani já até aprovou sua fantasia. Já Yasmin foi convidada nos últimos dias e ainda vai ao barracão saber mais sobre seu lugar no desfile, que levará para a Sapucaí uma homenagem ao cantor Zeca Pagodinho.

As duas musas já tentam conquistar a torcida de Caxias com postagens nas redes sociais, em que demonstram “amor eterno, amor verdadeiro” pela escola. Yasmin diz que está feliz “em seguir os passos da minha mãe que foi e sempre será um dos grandes ícones do carnaval carioca”, em alusão a Luiza Brunet, que desfilou por anos como rainha da Imperatriz Leopoldinense. E faz um apelo: “Sem pressão, galera! Eu quero me divertir e fazer meu melhor para representar minha escola que me recebeu com todo coração”. Gabriela mostra animação, apesar do medo de tamanha exposição. “Quando eu recebi a notícia, confesso que tive medo, pois sei o tamanho da responsabilidade que é estar à frente de uma ala, mas não hesitei em nenhum momento e me propus a viver isso intensamente”. Que o samba não desande.

Continua após a publicidade