Estrela desta edição do Rock in Rio pede para mudar horário de show

Uma das maiores atrações desta edição do Rock in Rio, Justin Bieber, solicitou a organização do festival a alteração do horário de seu show neste domingo, 4. O início da apresentação do astro canadense, prevista para meia-noite, ocorrerá uma hora antes, às 23h. A participação do artista no evento chegou a causar preocupação entre os organizadores do RIR e fãs quando ele anunciou em junho, em suas redes sociais, que estava enfrentando uma paralisia facial. Na ocasião, o cantor, de 28 anos, revelou ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como Herpes zoster oticus – que ainda afeta nariz, ouvido e garganta.

O anúncio da participação Bieber, que faz sua estreia no Rock in Rio como um dos headlines do Palco Mundo, foi responsável por um recorde na vendagem: os bilhetes para o dia 4 se esgotaram em apenas doze minutos. Após a revelação doença do astro, a vice-presidente do festival, Roberta Medina, explicou que o evento lidava constantemente com o imponderável, mas que não havia nenhuma sinalização de que o artista não viria – como de fato não aconteceu.

Entre as exigências do cantor à organização do evento está a de ter uma banheira congelante para relaxar seus músculos logo após sua apresentação. O camarim de Bieber, que é adepto da “crioterapia” – método que utiliza o frio para combater o estresse e dores pelo corpo – será abastecido com 80 quilos de gelo e galões d’água para encher uma banheira inflável trazida pela própria equipe do astro.