Estilista Martha Medeiros movimenta Los Angeles com biografia

A estilista Martha Medeiros recebeu convidados em Beverly Hills, nos EUA, para no lançamento da edição em inglês de sua biografia, Do Sertão a Hollywood (ed. Matrix), escrito por Eliane Trindade. O evento aconteceu no Hotel Wilshire, destaque no filme Uma Linda Mulher, no domingo, 10, aproveitando o embalo da cerimônia de entrega do Oscar, que movimentou a cidade.

Entre os presentes, nomes como Fernando Gronstein, cineasta irmão de Luciano Huck, ao lado do marido e ator, Fernando Siqueira; a influenciadora Erica Pelosini, recém-chegada de uma temporada de moda na Europa; a atriz Samantha Schumtz; a presidente do Instituto Alana Ana Lucia Villela; e a atriz Nabiyah Be, destaque na badalada série Daisy Jones and the Six, da Amazon Prime.

A estilista, que veste celebridades como Beyoncé, Xuxa, Ivete Sangalo e Sofía Vergara, encontrou também o ator Wagner Moura, que garantiu um exemplar do livro. Fundadora de uma marca de luxo 100% brasileira, Martha é ícone da indústria da moda, impulsionadora do mercado brasileiro de renda artesanal. A obra narra a trajetória da empresária alagoana que apostou em uma matéria-prima relegada a feiras populares e a panos de mesa. Suas criações brilham em tapetes vermelhos pelo mundo.