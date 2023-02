Esposa de Arlindo Cruz comenta sobre novo namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, se manifestou nas redes sociais após ser criticada por assumir um relacionamento com André Caetano, que ela conheceu em 2022 durante campanha eleitoral. Ela desfilou ao lado do marido em um dos carros alegóricos da Império Serrano, escola que homenageou o sambista durante o primeiro dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro no último domingo, 19.

No Instagram, ela republicou mensagens de apoio que recebeu e relembrou que o quadro de Arlindo é irreversível após ele ter sofrido um AVC em 2017. Em uma das postagens, Babi relembra uma entrevista que concedeu ao canal Vipei, quando disse que não havia nenhuma possibilidade de reversão. “Agora é outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso”, disse.

A Império Serrano escolheu Arlindo Cruz como tema de seu samba enredo para o carnaval deste ano, mas acabou rebaixada e volta ao grupo de acesso em 2024.

Continua após a publicidade