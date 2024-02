Erika Januza que se cuide: Lore Improta quer ser rainha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lore Improta, casada com o cantor Leo Santana, é musa da Viradouro, escola campeã do Carnaval carioca. A influenciadora falou sobre a vontade de desfilar como rainha, posto ocupado hoje pela atriz Erika Januza. “Eu sou muito grata a escola pelo posto que eu ocupo. Hoje eu me sinto mais segura para me tornar rainha. Eu venho aprendendo cada vez mais. Mas eu respeito muito a rainha que está hoje, que é a Erika, ela é maravilhosa. Eu acho que é tudo no tempo de Deus. Se for da vontade de Deus, da escola e da comunidade, eu estou pronta. Mas não é uma pressa minha, que ela reine por muitos anos. Eu curto muito o que eu vivo na Viradouro”.

Continua após a publicidade