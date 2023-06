Equipe de Ana Maria Braga vive apreensão com mudanças à vista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga já foi avisada de que seu Mais você passará por uma reformulação para a programação do próximo ano. Com isso, ajustes começaram a ser feitos. Entre os mais visíveis, está a suspensão de todos os reality shows de gastronomia antes produzidos dentro do programa matinal, como o divertido “Jogo das Panelas”. O corte pegou toda a equipe de surpresa, gerando algumas demissões. O problema é que os quadros de competição eram caros de se produzir e, para piorar, não estavam conseguindo cumprir as cotas de patrocínio.

Nos bastidores, conforme a coluna apurou, já se fala em duas soluções honrosas para o Mais você: ou uma redução ainda maior de seu horário ou a transferência para a parte da tarde na reformulação da grade para 2024. Ana Maria, entretanto, não gosta nada da ideia de mudar de horário. Vai ser uma briga interna.