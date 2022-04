Entrevista reveladora de príncipe Harry ofusca aniversário de Elizabeth II

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dia antes do 96º aniversário de sua avó, a Rainha Elizabeth II, o príncipe Harry deu uma série de declarações polêmicas sobre a família real à emissora norte-americana NBC. Na entrevista, o duque de Sussex, que abdicou de suas funções como membro sênior da realeza em 2020, evitou falar sobre o pai e o irmão, os príncipes Charles e William, e deu a entender que a monarca do Reino Unido precisaria de proteção.

“Estar com ela é ótimo. Temos uma relação muito especial. Falamos sobre coisas que ela não pode falar com mais ninguém, então nossos momentos juntos são sempre de paz para ela. Vim vê-la para me certificar que ela está protegida e tem as pessoas certas ao seu redor“, disse Harry, que visitou a avó nesta semana.

Ele não confirmou se vai ou não participar do Jubileu de Plantina, celebração em homenagem aos 70 anos da monarca. “Acho que depois de uma certa idade as pessoas se cansar de comemorar aniversário, mas seu senso de humor continua incrível. Sobre participar dos festejos ainda não tenho uma resposta. Há muitas questões envolvendo nossa segurança para tratar, mas estou tentando tornar possível para que meus filhos possam conhecê-la“, contou Harry, que mora em uma mansão em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, com a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibeth.

Harry foi perguntado ainda sobre em que pé está sua relação com o pai e o irmão, mas fugiu pela tangente. “No momento, estou aqui focado nesses caras e essas famílias e dando tudo o que posso, 120% para eles para garantir que eles tenham a experiência de uma vida nos Jogos Invictus. Esse é o meu foco aqui. Quando eu sair daqui, eu volto ao meu foco que é na minha família, da qual sinto muita falta“.

O príncipe comentou ainda sobre sua falecida mãe, a princesa Diana: “Sinto que ela ajudou meu irmão a se preparar para sua função e agora está me ajudando a ser pai e viver essa nova etapa da vida. Sinto a presença dela em quase tudo o que faço agora, especialmente nos últimos dois anos“, afirmou ele, que tem fotos da mãe espalhadas pela casa e fala sobre ela com Archie.