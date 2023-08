Empresário que descobriu top models brasileiras relata trajetória em livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O título do livro biográfico Dando a volta por cima brinca com o apelido de Anderson Baumgartner, chamado de Dando, e relata a trajetória do empresário, dono de uma das principais agências de modelos do país, a Way Models. Anderson ajudou a lançar nomes como Alessandra Ambrosio e Caroline Trentini. “Alguns anos atrás, eu e Paulo Gustavo, meu amigo de anos e que depois trabalhamos juntos, fomos jantar. Na mesa ele me perguntou porque o meu irmão e eu tínhamos um sobrenome diferente. Aí eu falei: ‘porque eu sou adotado’”. A partir desse momento, Dando contou sua história de vida para os amigos, que o apoiaram a compartilhar com o público. Em entrevista à coluna, o empresário descreveu parte dessa trajetória.

“Eu tinha uma família, uma vida normal até os 10 anos. Até que minha mãe levou um choque na máquina de lavar roupa. Então, meu irmão mais velho, de 18 anos, trouxe a namorada, que tinha três filhos de um outro casamento, para dentro de casa. O problema foi que eles me tiraram da escola para cuidar da casa e das outras crianças. Foi muito pesado para mim”, recorda. Depois da tragédia, aos cuidados de parentes, Anderson foi obrigado a abandonar a escola e aceitar uma rotina de trabalhos domésticos, até ser resgatado por uma nova família.

No interior catarinense de Itajaí, após as dificuldades na infância, Dando estabeleceu um objetivo de vida: trabalhar com moda e desfiles. Foi para São Paulo, sem ter onde ficar, e depois de muita insistência começou a trabalhar para uma grande agência de modelos. O cargo? “Eu era assistente do assistente do assistente”, brinca. Após anos na empresa e aos poucos subindo de posição, Anderson fundou a Way Models, hoje considerada uma das maiores agências de top models e celebridades do país. Uma trajetória inspiradora.

