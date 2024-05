Empresário da dupla Anavitória lança livro infantil inspirado nas cantoras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anavitória, dupla de música popular brasileira, inspira o livro infantil Me conta dois contos das Anavitória? (editora Trix), assinado pelo produtor musical e empresário Felipe Simas. Gerente de carreira das cantoras, o autor se baseia em histórias reais para criar dois universos, que reúnem elementos e características de Ana Clara Costa e Vitória Falcão. A obra, formatada no estilo 2 em 1 ou “vira-vira”, ganhou também as ilustrações da design Luciana Grether.

“Desde que o projeto Anavitória teve início, quase dez anos atrás, temos uma rotina de proximidade por conta da extensa agenda de shows que fazemos juntos. Esses contos surgiram na pandemia, quando morávamos numa casa em Itaipava, cidade da serra fluminense. Assim, tanto o cílio (que nasce de tempos em tempos dentro do olho da Ana Clara por consequência de uma condição oftalmológica chamada triquíase), quanto ao caracol do cabelo da Vitória, são figuras recorrentes na minha vida e com as quais convivo cotidianamente. A primeira vez que apresentei o conto ilustrado para cada uma delas foi em forma de presente de aniversário. A mensagem que gostaria de passar com essas histórias é a de respeito e aceitação de nossas singularidades. Apesar de todas as diferenças que carregamos, temos a essência em comum. Somos movidos por sonhos e por um senso de pertencimento. Todos nós sonhamos e queremos ser notados”, reflete Felipe a coluna GENTE.