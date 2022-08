Em noite histórica, Anitta homenageia Lula em premiação internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não tem para mais ninguém! Anitta faz história neste domingo, 28, ao ser a primeira artista brasileira a se apresentar no palco principal do evento que é considerado a mais importante premiação de música no mundo, a Video Music Awards (VMA). Atenta ao primeiro debate entre candidatos presidenciais, a cantora explicou que escolheu um vestido vermelho não por acaso. Tanto que publicou uma foto no seu perfil no Instagram com o número 13, da campanha de Lula (PT), candidato que apoia. Veja vídeos abaixo.

Isso aqui foi bom demais Anittaaaaaaaaaaaaa #VMAs pic.twitter.com/94J7gqIWCQ — Babienyra Targaryen (@babi) August 29, 2022