Em noite comportada, Anitta decepciona na abertura ‘Super Bowl’ da Sapucaí

Era pra ser uma apresentação do tipo Halftime show do Super Bowl, como acontece na final da NFL nos Estados Unidos, mas a abertura do desfile das campeãs do Rio de Janeiro, cheia de expectativas em relação ao show, que contaria com astros do samba e do pop, não causou tanto impacto. Em noite bastante comportada, Anitta estava rodeada por Alcione, Zeca Pagodinho e Neguinho da Beija-Flor. O quarteto cruzou a avenida às 21h30, em uma mini alegoria, sobre um extenso tapete vermelho que ia da concentração à Praça da Apoteose.

Cantando clássicos de samba, eles não conseguiram levantar as arquibancadas, ainda pouco cheias para o início da apresentação das seis escolas mais bem posicionadas no ranking oficial. Faltou temperatura ao show, que contou ainda com algumas baianas, mestre-salas e porta-bandeiras e passistas de agremiações diversas. Toda de prata, Anitta acenou para o público e tentou interagir. Mas com o roteiro totalmente amarrado para uma apresentação de no máximo 12 minutos, não conseguiu fazer o que costuma em seus blocos e shows: causar por onde passa. Ficou com gostinho de quero mais.

