Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A assessoria de comunicação do SBT informa que a partir desta quinta-feira, 4, Marcelo Kestenbaum passa a dividir com Carlos Aleixo a direção do programa Chega Mais. Agora com dois diretores, o Chega Mais segue sendo apresentado por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros e vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 9h30.