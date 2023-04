Em meio a demissões, executivos da Globo falam de investimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amauri Soares, diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, e Erick Bretas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, apresentaram as novidades e o investimento em conteúdos para 2023, na noite de quarta-feira, 12, no Rio2C, maior evento do mercado audiovisual da América Latina, durante o painel Do Play ao Plim.

A ideia é repetir o que foi feito em 2022, quando a emissora investiu 5 bilhões de reais em produção de conteúdo e 1,5 bilhão de reais em tecnologia, números que tornam a empresa principal força de fomento do mercado audiovisual brasileiro.

“Em 2022, aqui [última edição do evento], a gente falou sobre diversidade religiosa e o aumento de praticantes das religiões evangélicas, a gente está agora com uma novela com uma protagonista evangélica, que trata dessa questão da diversidade de religião no Brasil. A gente falou sobre diversidade regional e da importância dos sotaques brasileiros, a gente está com uma novela das seis em Minas Gerais, uma novela das sete no Rio de Janeiro, a próxima novela das nove em Mato Grosso do Sul… Buscar compreender o Brasil é o que alimenta o nosso processo criativo”, defendeu Amauri.

“Eu acho que todos aqui estão acompanhando as transformações da indústria de mídia e entretenimento, que é a nossa. São evoluções tecnológicas, mudanças no hábito de consumo, novos modelos de produzir e distribuir conteúdos, novos modelos de relacionamento entre talentos e empresas… A Globo também está mudando, tentando ser mais ágil e atenta ao que o consumidor quer”, completou Erick.

Vale lembrar que, em meio a este clima de festa e euforia, só nesta semana, mais demissões marcaram o clima de baixo astral da emissora, na área de jornalismo.

Confira vídeos da cobertura do Rio2C:

