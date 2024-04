Em estreia de ‘Sob Pressão’, TV Globo promove campanha de doação de sangue

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a estreia da quinta e última temporada de Sob Pressão nesta terça-feira, 23, a TV Globo promove a terceira edição da campanha de doação de sangue, intitulada Corrente Sob Pressão, que já aconteceu em outros lançamentos da série. Ao todo, mais de 120 pontos de coleta estarão mobilizados em 22 Estados, com a parceria de 15 grupos afiliados, além de 5 emissoras Globo. O dia 27 de abril, sábado, foi escolhido para o dia D da campanha, com ativações especiais em alguns dos pontos de coleta. Quem desejar doar, deve verificar o protocolo adotado para a doação com o hemocentro de sua região. A lista completa dos locais de coleta está disponível no site da TV Globo.

“Ao longo das cinco temporadas usamos a dramaturgia a favor da empatia e da transformação dos olhares. A cada lançamento fizemos campanhas que já arrecadaram mais de 30 mil bolsas de sangue e continuamos fazendo. Ao final de cada episódio, as cartelas reforçam os temas tratados e ampliam o entendimento sobre eles. Unir entretenimento e conscientização é um privilégio para qualquer autor”, ressalta Lucas Paraizo, roteirista de Sob Pressão. A quinta temporada aborda a saúde mental da equipe médica, que se vê, em diferentes momentos, no lugar de paciente.