Em Cannes, Alessandra Ambrosio organiza jantar em prol do Sul do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entre os eventos do Festival de Cannes, na França, a modelo Alessandra Ambrosio, organizou uma noite de solidariedade em prol do Brasil. Ao lado da também modelo gaúcha Cindy Mello, Alessandra reuniu cem convidados no restaurante La Peite Maison, para um jantar beneficente em prol das instituições apoiadas pela BrazilFoundation no Rio Grande do Sul. Com o apoio de Daniel Urzedo, Milan Blagojevic, Sofia Resing, e Paula Bezerra de Mello, membros do conselho da BrazilFoundation, eles celebraram o lançamento do Brazilian Soul Fund.

“Quis aproveitar essa ocasião que reúne vários amigos do mundo inteiro que compartilham um carinho especial pelo Brasil. Eu apoio a BrazilFoundation há mais de 10 anos e tenho enorme admiração pelo trabalho da fundação, da forma que selecionam projetos transformadores e capacitam líderes das comunidades. Essa é uma causa muito próxima do meu coração pois minha família é do Sul, da região onde foi extremamente afetada, e sei a dor que estamos passando nesse momento. Acredito que esse movimento de unir amigos para doar para o Brasil durante o festival consiga ajudar a levar recursos para as áreas mais afetadas”, declara Alessandra.

“O carinho e a generosidade dos estrangeiros com o Brasil é comovente, foi um evento organizado em 5 dias para um público em grande maioria europeu e americano. Por enquanto, arrecadamos, em uma noite, mais de meio milhão de reais, mas será um valor acima, pois ainda não fechamos o valor total”, disse Paula Bezerra de Mello.