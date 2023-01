Em áudio vazado, Zileide Silva se irrita com Bonner na posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em áudio vazado durante a cobertura da tarde desse domingo (1º) da posse do Lula, a TV Globo teve um pequeno descuido. William Bonner chamou a repórter Zileide Silva para das informações dentro do Palácio do Planalto quando ela ainda estava falando com a produção. “Calma gente, não dá para chamar agora”, disse ela bastante agitada. Bonner no estúdio, ao lado de Renata Lo Prete, disse então: “da próxima vez você chama ela, Renata”. A curiosa movimentação de bastidores de uma transmissão, como essa, despertou a atenção do público presente.