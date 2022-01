Elza Soares em sua última grande entrevista: ‘Nunca vou parar’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É difícil não associar o nome de Elza Soares, 91 anos, ao de Mané Garrincha, com quem ela viveu um conturbado relacionamento por 17 anos. Mesmo nas horas mais tristes seus destinos parecem se cruzar: Elza morreu de causas naturais nesta quinta, 20 de janeiro – mesmo dia do craque da Copa de 1962 e do Botafogo, há quase 40 anos (39, para ser mais específico).

Em entrevista a VEJA RIO publicada em fevereiro passado, a cantora falou de seus (muitos) planos profissionais, e voltou a declarar: “Garrincha foi o grande amor da minha vida”. Elza concedeu a entrevista por telefone de seu apartamento no auge do isolamento imposto pelo coronavírus e lembrou que, justamente pelo convício com Garrincha, hoje em dia não consegue “nem sentir o cheiro” de álcool. “Odeio. Só quem convive com um alcoólatra sabe a dor que é”. A militância na luta contra o racismo e a violência doméstica, os prêmios conquistados no últimos anos e a vontade de aproveitar a vida foram outros assuntos abordados. “My name is now!”, bradou a cantora. Leia a entrevista na íntegra:

“Nunca vou parar”, diz Elza Soares